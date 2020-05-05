سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 5-5-2020

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 5-5-2020، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفي كريدي اجريكول سجل 4.16 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع، وفي بنك مصر ايران التنمية سجل 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع،وفي المصرف المتحد سجل 4.07 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 4.13 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 4.07 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.