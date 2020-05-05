حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات المهربة جمركيا وتزوير مستندات لها

قررت النيابة العامة، حبس عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات والتحصل على السيارات المهربة جمركيًا واصطناع مُستندات ملكية مزورة لهم بقصد التصرف فيهم بالبيع.





وامرت النيابة بسرعة التحرى عن المتهمين وضبط متهم هارب، عما ما ارتكبوه من قبل من وقائع مماثلة لتلك الجريمة.





وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة السيارات والتحصل على السيارات المهربة جمركيًا واصطناع مُستندات ملكية مزورة لهم بقصد التصرف فيهم بالبيع .





وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بعرض سيارة للبيع بأقل من سعر مثيلاتها بمصر الجديدة، وباستهدافه تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبطه حال استقلاله السيارة ، وتبين أنه مسجل خطر وبحوزته (رخصة تسيير - توكيل بيع من أحد الأشخاص للمتهم المضبوط - شهادة مخالفات للسيارة وجميعهم مزورين) .





وبالكشف على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "غير خاصة بها" ومنصرفة لسيارة أخرى، وبالكشف على السيارة برقمى "الشاسيه والموتور" تبين أنها مُبلغ بسرقتها ببولاق أبو العلا.









واعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع ٤ أخرين تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"، وكذا التحصل على السيارات المهربة جمركيًا والمجمعة محليًا واصطناع مُستندات ملكية مزورة لهم بقصد التصرف فيهم بالبيع، وأقر باستيلائه على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة المضبوطة بحوزته من إحدى السيارات المتروكة بالطريق العام.

تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم ٢ توكيل بيع سيارات "دون البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية"، وتم بإرشادهم ضبط عدد ٨ سيارات مستولى عليها ومجمعة محليًا ومهربة جمركيًا بأماكن إخفائهم .





كما تم بإرشادهم ضبط سيارة "بدون لوحات معدنية" "ملك أحدهم"، والمستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة، وبتفتيش مسكن أحدهم أمكن ضبط عدد ٣ طبنجة صوت، وعدد ١٥ طلقة صوت وخزينة بندقية آلية، وبداخلها عدد ٢٠ طلقة آلية وعدد ٦ طلقات خرطوش وعدد ٣ جهاز لاسلكى وقيد حديدى وعدد ٢ قطعة ملابس أميرية وشهادة مخالفات "مزورة".