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منوعات

لا تملك سوى حطب.. سيدة تطبخ زلط وطوب لأطفالها الجائعين.. صور

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تسببت أزمة فيروس كورونا في ركود شديد باقتصاد العالم كله، حتى أصبح المواطنين حول العالم منقسمون إلى صفين الصف الأول يخشى أن يموت من الوباء و الصف الآخر يخشوى الموت من الجوع، فالكل ينتظر الآن انفراجا للأزمة يبعث الأمل من جديد. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات في كينيا تعرضت لموقف صعب للغاية فقد تسبت الأزمة التي يمر بها العالم في تدهور حالتها المادية حتى أصبحت من المشردين هي و أطفالها الثمانية . 

بكاء ودموع أطفالها طيلة النهار لا يتوقف بعد أن عجزت السيدة عن توفير أبسط سبل الحياة و هو الطعام لهم ، فأصبحوا يصرخون جوعا على أمل أن تحضر لهم والدتهم أي طعام ليتناولنه . 

لا تملك السيدة سوى حطب، وبعض الطوب والزلط ، فقامت بطهيهم و إيهام أطفالها أنها تعد لهم الطعام حتى ناموا كلهم على أمل أن والدتهم تحضر طبق طعام . 

تقضي السيدة طيلة الليل باكية بسبب تدهور الحال الذي وصلت له و طلبت من المسئولين في كينيا إعانتها هي و أطفالها بأي طريقة . 
لا تملك سوى حطب.. سيدة تطبخ زلط وطوب لأطفالها الجائعين.. صور
لا تملك سوى حطب.. سيدة تطبخ زلط وطوب لأطفالها الجائعين.. صور
لا تملك سوى حطب.. سيدة تطبخ زلط وطوب لأطفالها الجائعين.. صور
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