لا تملك سوى حطب.. سيدة تطبخ زلط وطوب لأطفالها الجائعين.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات في كينيا تعرضت لموقف صعب للغاية فقد تسبت الأزمة التي يمر بها العالم في تدهور حالتها المادية حتى أصبحت من المشردين هي و أطفالها الثمانية .





بكاء ودموع أطفالها طيلة النهار لا يتوقف بعد أن عجزت السيدة عن توفير أبسط سبل الحياة و هو الطعام لهم ، فأصبحوا يصرخون جوعا على أمل أن تحضر لهم والدتهم أي طعام ليتناولنه .





لا تملك السيدة سوى حطب، وبعض الطوب والزلط ، فقامت بطهيهم و إيهام أطفالها أنها تعد لهم الطعام حتى ناموا كلهم على أمل أن والدتهم تحضر طبق طعام .





تقضي السيدة طيلة الليل باكية بسبب تدهور الحال الذي وصلت له و طلبت من المسئولين في كينيا إعانتها هي و أطفالها بأي طريقة .

تسببت أزمة فيروس كورونا في ركود شديد باقتصاد العالم كله، حتى أصبح المواطنين حول العالم منقسمون إلى صفين الصف الأول يخشى أن يموت من الوباء و الصف الآخر يخشوى الموت من الجوع، فالكل ينتظر الآن انفراجا للأزمة يبعث الأمل من جديد.