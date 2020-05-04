مجلس الأهلي يناقش زيادة موارد النادي بالفيديو كونفرانس

عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا وديًا عبر خاصية الفيديو كونفراس تماشيًا مع توجهات الدولة، واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.





وناقش المجلس المقترحات التي تقدم بها رئيس النادي بشأن تنمية الموارد المالية للنادي وتوفير موارد بديلة بأفكار غير تقليدية؛ لتوفير سبل دعم مادي للأهلي في الفترة الحالية والتأكيد على تفعيل قرارات مجلس إدارة النادي بعدم المساس بحقوق العاملين والموظفين واللاعبين بالنادي.





كما ناقش المجلس مقترحات كل من محمد الصبان، مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات وسعد شلبي مستشار المجلس للتسويق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي بشأن تعظيم موارد النادي المالية في الفترة الحالية.

ويبحث المجلس عن زيادة دخل النادي والبحث عن طرق جديدة لتعظيم موارده في ظل توقف النشاط الرياضي.



