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فن

مسلسل لما كنا صغيرين 11 .. استمرار البحث عن مرتكب حريق سيارة ريهام حجاج

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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شروق حمدى

عُرضت اليوم الحلقة الحادية عشرة من  مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.


بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ” لما كنا صغيرين” بمشهد حرق سيارة دنيا تحت مقر مكتب المحامي ياسين لمتابعة آخر مستجدات قضية مقتل نهي واتهام حسن بارتكاب الجريمة، ليفاجئ ياسين ودنيا بالنيران تأكل السيارة بالكامل.


تتزايد الألغاز في الحلقة بمن هو مرتكب الحادث هل هو سليم صاحب الشركة أو هي هالة طليقة ياسين ؟!، بث الحادث الرعب في قلب دنيا لتتراجع عن موقفها خوفا من أن يتم قتلها لتطمأن سلم بأنها ستتراجع عن موقفها لاكتشاف من المتسبب بقتل صديقتها المقربة وتعد بعدم تدخلها في هذه القضية مرة أخري.


يبدو أن الحادث على الرغم من أنه لم يتم اكتشاف من المتسبب وما السبب حتي نهاية الحلقة إلا أنه زاد من علاقة ياسين ودنيا لتصبح قوية وأكثر ثقة فيما بينهما ، فهل ستحمل الحلقات السابقة مفاجأة أخري لهم وتنتهي تلك القصة بارتباط رسمي بينهم أم أنهم ستنتهي عند اكتشاف القاتل الحقيقي والأخذ بحق نهي وبراءة حسن من الاتهام؟؟.


“لما كنا صغيرين” بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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