مدرب منتخب مصر يكشف كواليس السداسية التاريخية أمام غانا

كشف زكي عبد الفتاح مساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس عن السبب الرئيسي وراء خسارة منتخب مصر الشهيرة من منتخب غانا بسداسية في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.





وأكد زكي عبدالفتاح، مدرب حراس منتخب مصر في ذلك الوقت، أن ظروف مباراة المنتخب المصري أمام غانا كانت غير طبيعية والأمور كانت صعبة قبل المباراة .





وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن قبل هذه المباراة كانت الظروف في مصر صعبة وكان له تأثير سلبي على اللاعبين بشكل كبير خاصة .





واضاف: "أن ظروف البلد في هذا التوقيت كانت متوترة جدًا وهذا أثر على آداء اللاعبين وسبب لهم ضغط عصبي كبير في المباراة وآدت إلى الخسارة الكبيرة وعدم الوصول لكأس العالم .



