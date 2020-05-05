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سيارات

تعرف على كيفية شراء نوع زيت جيد والابتعاد عن المغشوش

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:00 م
زيوت المحركات
زيوت المحركات
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اشرف عطية

يهتم محبو السيارات بسياراتهم وبالأخص زيت المحرك، لأنه المسئول الأول عن سلامة المحرك من الاحتكاكات، ويجب إضافته للأجزاء الداخلية لـ المحرك لضمان أطول عمر افتراضي.



وبجانب العمر الافتراضي الطويل، يمكن لـ زيت المحرك أن يمنح سيارتك أداءً ممتازا علي الطريق لأن الزيت يعتبر هو المايسترو بالنسبة للمحرك، وفي هذا السياق نطرح عليكم كيفية شراء نوع زيت جيد والابتعاد عن الزيت المغشوش.


1- اختار تاجر زيوت جيدا وموثوقا به وابتعد قدر الإمكان عن الأماكن مجهولة الهوية. 

2- ابحث عن علامة شهادة الجودة SAE وستجدها مدونة على جركن الزيت، وهي شهادة جودة تمنحها جمعية مهندسي السيارات الأمريكية. 

3- ابحث عن شعار API، ستجده أيضا على جركن الزيت من الخارج، وهي رخصة الجودة من معهد النفط الأمريكي، ولا تعطى إلا للزيت الجيد بعد اختباره.

4- تابع الزيت بعد تغييره في سيارتك، إن وجدت لونه تغير بسرعة في أول 200 كيلو متر، فتأكد من أنه مغشوش أو أن محركك تالف.

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