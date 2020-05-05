هيئة الكتاب تتيح أرشيف مجلة "إبداع" على بوابة وزارة الثقافة

تحت إشراف الدكتور هيثم الحاج علي؛ بدأ مركز المعلومات بالهيئة المصرية العامة للكتاب؛ فى إتاحة أعداد متنوعة من أرشيف مجلة “إبداع” الثقافية؛ على بوابة وزارة الثقافة المصرية، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”.

“إبداع” ترأس تحريرها عبد القادر القط وأدار طاقم التحرير سليمان فياض وسامى خشبة، مع سكرتيري التحرير نمر أديب وحمدى خورشيد، ومستشاري التحرير حسين بيكار وعبد الرحمن فهمى وفاروق شوشة وفؤاد كامل ونعمان عاشور ويوسف إدريس، والإشراف الفنى لسعد عبد الوهاب تحت رئاسة الدكتور عز الدين إسماعيل.

وكانت مجلة “إبداع” تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب شهريا، وأتاح موقع الوزارة مؤخرا عدد مايو ١٩٨٤ .

وتستمر الهيئة فى إتاحة الأرشيف الإبداعي المطبوع عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية، كما أتاحت عبر قناتها على يوتيوب الأرشيف المرئي لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب التى شارك فيها مشاهير الأدب والثقافة والفن والرياضة والسياسة.