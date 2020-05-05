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مرأة

لو من مواليد 5 مايو اعرف علم الفلك هيقولك إيه

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:59 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. 

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد ٥ مايو 

شخصية اليوم في علم الأرقام..


 إذا كنت مولودا في يوم 5 مايو فإن ذلك يعني أن لديك ذهنا يقظا وطبيعة مفكرة وحساسة.. كما أنك عاطفي جدا وتنجذب كثيرا للفن وللنواحي الجمالية، لكن لا تكن مرنا أو متسامحا أكثر من اللازم! 


نصيحة:


 هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.
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