هنا شيحة تشارك بمشهد جديد من مسلسل "شاهد عيان".. شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة مشهدا جديدا لها من مسلسل "شاهد عيان " على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت معلقة على المشهد: "الوجه الآخر لندى مسلسل شاهد عيان من إنتاجات Viu الأصلية حصريًا على ابلكيشن Viu بتوقيتك "





يذكر أن هنا شيحة تشارك في بطولة مسلسل شاهد عيان وتقدم فيه هنا دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.





ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.



