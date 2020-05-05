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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الثلاثاء 5-5-2020

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الثلاثاء 5-5-2020 مقابل الجنيه المصري،  فسجل سعر الدرهم الامارتي في البنك المركزي المصري 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي الدولي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس  بلغ سعر الدرهم الاماراتي 4.26 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وكريدي اجريكول 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنكي :"بلوم، الاهلي الكويتي" 4.27 جنيه للشراء و4.30جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي  المصري سجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي الاسلامي 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل إلى 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

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