أوقاف دمياط تعلن تلقي التبرعات والصدقات

أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط ، أن الإدارات المخصصة لتلقي جميع التبرعات والصدقات لصرفها في مصارفها الشرعية بدأت في الاعلان عن قبول التبرعات من قبل المواطنين لإ خراج الصدقات خلال شهر رمضان.





ومن جانبه أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أنه تيسيرًا على أهل الفضل واستجابة لبعض النداءات التي طالبت وزارة الأوقاف بمخرج ييسر على من يريدون إخراج فدية أو كفارة ، أو إخراج صدقة فطر أو غير ذلك من الصدقات سواء أكانت مادية أم عينية بتوفير مكان آمن لتلقي ذلكى حيث تم فتح الباب لتلقي صدقة الفطر أو فدية الصيام أو بدل الكفارات أو بدل الإطعام أو زكاة مال لحساب الفقراء والمساكين بمحافظة دمياط.



وأضاف بأن المديرية ملتزمة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والمرور اليومى على المساجد لتاكد من الالتزام بغلق المساجد منعا للتجمعات. وأوضح ان شهر رمضان هو شهر القران والذكر وهناك ضرورة بالتعجيل بإخراج زكاة الفطر نقدا او عينيا او اى شئ يساعد الاسر في الازمة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.











وتابع بأن المديرية قد أعلنت عن مقرات تلقي التبرعات والصدقات على مستوى محافظة دمياط من خلال الادارات الخاصة بمديرية الأوقاف بدمياط.