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مجلس السيادة السوداني عن المساعدات الطبية: المصريون سند لنا في المِحَن.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:52 ص
عضو مجلس السيادة
عضو مجلس السيادة السوداني
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إبراهيم القادري
قال صديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني، إن السودان سعيد بالموقف المصري النبيل بإرسال المساعدات الطبية لنا في ظل أزمة فيروس كورونا، وهذا الموقف لن ننساه أبدا.


وأضاف صديق تاور، في برنامج "الآن"،  خلال تصريحاته لقناة "اكسترا نيوز"، أن هذا الموقف له أثر في نفس كل سوداني وسودانية في ظل جائحة فيروس كورونا، وهذا الموقف أوضح حقيقة العلاقات وصدق الروابط بين الشعوب.


وأوضح صديق تاور، أن هذا الموقف ليس غريبا بالنسبة لنا من المصريين، فهم سند في المِحَن، ونشيد بعمق العلاقات بين البلدين .


واستطرد: المصريون هم الأقرب لنا دائما، كما اننا نكون سويا في الاحزان والافراح .


وأكمل أن السودانيين سعداء بالموقف المصرى بإرسال مستلزمات طبية للشعب السوداني .
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