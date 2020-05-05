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منوعات

طبيب فرنسي يوضح الوقت الذي بدأ فيه ظهور فيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يدور العالم في حلقة مغلقة منذ مطلع العام الحالي؛ حيث استيقظنا فجأه بدون مقدمات على تفشي وباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بتوقيتات متفرقة ولكنها قريبة جدا من بعضها. 

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن أحد الأطباء الفرنسيين قام بنشر بحث يفيد التوقيت الحقيقي الذي تفشى فيه فيروس كورونا أوروبا وبالتحديد فرنسا. 

أوضح الطبيب خلال بحثه أن في يوم 24 ديسمبر 2019، قامت الصحة الفرنسية بإستقبال اول 7 حالات لكورونا، ولكن لم تكن الأمور واضحة في البداية و لم يتخيل الأطباء أن الفيروس قد يصل إليهم بتلك السرعة والسهولة . 

أشار الطبيب إلى أن الفيروس تفشي في بريطانيا بدأ من يوم 24 ديسمبر فور دخول مرضى فيروس كورونا من الطائرة التي كانت تحملهم من الصين . 

ويعتقد الطبيب أن الفيروس متفشي في أوروبا منذ بداية شهر ديسمبر وأكد أن منظومة الصحة في قارة أوروبا أثبتت فشلها وعجزها أمام الفيروس .
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