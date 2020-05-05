شركات السيارات الهندية تسجل 0% مبيعات بسبب الكورونا

بعد انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أصدرت العديد من حكومات الدول أوامر بغلق كافة المنشآت التجارية والصناعية وفرض حظر التجول كنوع من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.





وتاثرت العديد من مصانع السيارات العالمية بذلك القرارات ، ففى الهند لم تسجل شركات السيارات بيع سيارة واحدة في السوق الهندي في أبريل مع إغلاق المصانع والوكالات في ثاني أكبر دولة بالعالم من؛ حيث عدد السكان لإبطاء انتشار فيروس الكورونا.

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وشركة ماروتي سوزوكي المحلية، والتي تنتج نصف سيارات السوق الهندي، وشركة Mahindra & Mahindra، أكبر صانعة للـ SUV في الهند، لم تسجلا بيع سيارة واحدة الشهر الماضي، مع تكرار القصة مع الذراع الهندية لهيونداي.. وللمقارنة، ماروتي سوزوكي باعت أكثر من 120,000 سيارة شهريًا العام الماضي.

من الواضح أن الهند تأثرت بشكل خاص مقارنة بدول أخرى، لأن الصين في ذروة الوباء في فبراير تمكنت من بيع 224,000 سيارة .. كما أن شركات السيارات الهندية تخسر حاليًا 306 مليون دولار يوميًا بسبب توقف الإنتاج طبقًا لاتحاد مصنعي السيارات الهندية، والذي طلب من الحكومة التدخل ومساعدة القطاع المنهار.