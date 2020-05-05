جهاز لتحليل كورونا والنتائج خلال 12 ساعة.. ورعاية 900 ألف مخالط.. تصريحات هامة للصحة من البرلمان

شهدت لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، حضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، للحديث عن إجراءات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.





في بداية الاجتماع، أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم، الإثنين، بلغ حتى الآن، 348 مصابًا.









وأضاف "السبكي"، أثناء اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 6813، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 436، بينما وصلت حالات الشفاء والتعافي إلى 1632، وعدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلي سلبية 2139.





وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر من أعلي نسب الشفاء في العالم، وذلك أمر يضاف إلى مكتسبات الدولة.





اقرأ أيضا | إلزام السائقين بارتداء الكمامات وتعقيم المواقف بالشرقية





كما كشف مساعد وزير الصحة، أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام جديد لفحص حالات فيروس كورونا، حيث يتم معرفة نتيجة التحليل في أقل من 12 ساعة لمكافحة انتشار الفيروس.





وأكد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن عدد المخالطين لمصابى فيروس كورونا سواء المباشرين وغير المباشرين، الذين يتم متابعتهم من جانب قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بلغ أكثر من 900 ألف مواطن، مؤكدا أن الأرقام التى تعلنها الوزارة بخصوص عدد الإصابات صحيحة ودقيقة.





واستطرد قائلًا: "بعض المستشفيات المخصصة للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وصلت إلى الحد الأقصي للاستيعاب خلال هذا الأسبوع، وبالتالي بدأت الوزارة في التفكير في بدائل أخري مثل استغلال الفنادق خصوصا أن السياحة معطلة ولكن التكلفة ستكون أعلي.





وقال الدكتور أحمد السبكي: إن بروتوكول العلاج في العالم به تخبط، والوزارة بدأت في تطبيق علاج الحقن ببلازما الدم علي ثلاث مرضي، وفي انتظار النتائج، ولكن حتي هذا العلاج لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي بالخارج.



