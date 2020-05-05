دول وسيطة.. وزيرة الهجرة توضح كيفية عودة المصريين من قطر.. فيديو

كشف السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، سبب تأخر إعادة المصريين في الكويت، قائلة :"إن تأخرنا في إعادة المصريين من الكويت للاستعداد لاستقبالهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية".





وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن :"أول الطائرات ممكن أن تكون يوم الأربعاء وهذا الأمر سيقرره رئيس الوزراء اليوم، والأولوية للسيدات والأطفال".





وتابعت وزير الهجرة،:"لدينا عالقون في دولة قطر ومن أنهى عقد عمله هناك وطلاب في تركيا، واليوم رئيس الوزراء سيقرر ما سنفعله في هذا الأمر وننسق مع هاتين الدولتين من خلال إدخال دول أخرى وسيطة".





وأكملت الوزيرة:"200 مصري عالق في دولة قطر، وتركيا عدد العالقين فيها أكبر، ولدينا هدف أنه قبل العيد يكون قد عاد كل المصريين لأرض الوطن من خلال جدول موضوع".



