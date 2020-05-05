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رياضة

فتح الله: نويت دخول مجال التدريب.. وعلاقتي بمرتضى منصور جيدة.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:54 ص
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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إسماعيل محمود
أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق ومدرب عام بيراميدز الحالي، أنه كان يخطط لدخوله مجال التدريب منذ أن كان لاعبًا.

وقال فتح الله خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نويت دخول مجال التدريب منذ أن كنت لاعبًا وتعلمت من عدد كبير من الأجهزة الفنية التي تدربت منها بدايةً من ميدو أصغر مدير فني تدرب معه وصولًا للمعلم حسن شحاتة".

وأكد فتح الله أن علاقته بالمستشار بمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، جيدة، قائلًا:" علاقتي بالمستشار مرتضى منصور جيدة ولا توجد مشاكل أو أزمات بيننا".

وشدد على أن علاقته برئيس الزمالك جيدة منذ زمن طويل وقبل تولي مرتضى رئاسة النادي الأبيض.

ولعب فتح الله لنادي الزمالك ، قادمًا من نادي غزل المحلة وكان قائدًا له، وكان لاعبًا للمنتخب المصري في الجيل التاريخي للفراعنة.
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