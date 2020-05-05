فتح الله: نويت دخول مجال التدريب.. وعلاقتي بمرتضى منصور جيدة.. فيديو

وقال فتح الله خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نويت دخول مجال التدريب منذ أن كنت لاعبًا وتعلمت من عدد كبير من الأجهزة الفنية التي تدربت منها بدايةً من ميدو أصغر مدير فني تدرب معه وصولًا للمعلم حسن شحاتة".





وأكد فتح الله أن علاقته بالمستشار بمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، جيدة، قائلًا:" علاقتي بالمستشار مرتضى منصور جيدة ولا توجد مشاكل أو أزمات بيننا".





وشدد على أن علاقته برئيس الزمالك جيدة منذ زمن طويل وقبل تولي مرتضى رئاسة النادي الأبيض.



