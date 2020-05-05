وزيرة الهجرة: تم إعادة 4 فنانين مصريين من بيروت

قالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الرئيس السيسي أكد أن المواطن له الأولوية لدى الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس وجه بضرورة عودة المصريين العالقين بالخارج.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «احمد موسى»؛ ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزارء تدرس جميع الطلبات لإعادة المصريين بالخارج؛ موضحة أنها أرسلت مذكرة للرئيس الوزراء بشأن العالقين في الكويت والسعودية وهم من مخالفي الإقامة، موضحة:"تم إعادة 4 فنانين من بيروت".





وتابعت: «العالقون في الخليج وتحديدا الكويت والسعودية كبيرة لذلك ندرس الوضع لحماية المواطن وحماية الدولة قبل عودتهم»؛ متابعة: «الأولوية لعودة الحالات الإنسانية والمخالفين لشروط الاقامة في دولة الكويت».





كما أشارت لمروجى بعض الشائعات التى تريد النيل من الدولة المصرية فى الوقت الحالى واستغلال الوضع لأمور بعينها، لكننا مستمرون فى العمل على عودة كل من يتطلب الأمر عودته، كما نتلقى ببالغ الاهتمام كافة الاستغاثات والمطالب للمصريين بالخارج فى كل دول العالم، وبالفعل الطائرات المصرية المخصصة لنقل المصريين بالخارج وصلت لأبعد نقاط فى العالم حتى تعود بمصريين عالقين دون النظر لأى اعتبارات سوى سلامة المواطن المصرى.قالت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الرئيس السيسي أكد على أن المواطن له الأولوية لدى الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس وجه بضرورة عودة المصريين العالقين بالخارج.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «احمد موسى»؛ ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزارء تدرس جميع الطلبات لاعادة المصريين بالخارج؛ موضحة أنها ارسلت مذكرة للرئيس الوزارء بشأن العالقين في الكويت والسعودية وهم من مخالفي الإقامة، موضحة:"تم إعادة 4 فنانين من بيروت".





وتابعت: «العالقون في الخليج وتحديدا الكويت والسعودية كبيرة لذلك ندرس الوضع لحماية المواطن وحماية الدولة قبل عودتهم»؛ متابعة: «الأولوية لعودة الحالات الإنسانية والمخالفين لشروط الاقامة في دولة الكويت».





كما أشارت لمروجى بعض الشائعات التى تريد النيل من الدولة المصرية فى الوقت الحالى واستغلال الوضع لأمور بعينها، لكننا مستمرون فى العمل على عودة كل من يتطلب الأمر عودته، كما نتلقى ببالغ الاهتمام كافة الاستغاثات والمطالب للمصريين بالخارج فى كل دول العالم، وبالفعل الطائرات المصرية المخصصة لنقل المصريين بالخارج وصلت لأبعد نقاط فى العالم حتى تعود بمصريين عالقين دون النظر لأى اعتبارات سوى سلامة المواطن المصرى.