مجدي بدران يكشف حقيقة "عقار ريمديسيفير " فى علاج كورونا

قال الدكتور مجدى بدران " عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة " أن هناك زيادة فى أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 فى مصر منذ بداية شهر رمضان .





أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 فى مصر منذ بداية شهر رمضان :





أول حالة 15 فبراير

1 مارس 2 إصابة

1 إبريل 779 إصابة

1 مايو 5895 إصابة

2 مايو 6193 إصابة





وأوضح بدران فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ،أنه مع قيام الدولة بكل الواجبات المطلوبة من وضع إجراءات احترازية قوية ، ورصد وتشخيص الحالات ، وتتبع المخالطين ، وعلاج المحتجزين ، وارتفاع معدلات الشفاء .





لذا المسئولية الآن على المواطن ،هناك استهانة من البعض بالفيروس ، و إهمال القيام بإجراءات الوقاية ، وهذا خطر جسيم ترجم فى زيادة أعداد الإصابة اليومية ، وتعدى ال200 حالة يوميا لأول مرة يوم 23 إبريل .





جهود راقية فى علاج حالات الكورونا :





•مصر أتمت عملية حجز عقار ريمديسفير الأمريكي الجديد، قبل ستة أسابيع ، عن طريق منظمة الصحة العالمية

•إدارة الدواء والغذاء الأميركية أجازت لشركة "جلياد ساينسيس" أن تستخدم بشكل طارئ علاجها التجريبي المضاد للفيروسات "ريمديسيفر" لعلاج المصابين بمرض "كوفيد-19".

•الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى.

•أكد مركز كليفلاند الطبي، الأمريكي، أن عقار "ريمديسيفير" أثبت أنه فعال بالسيطرة على فيروس كورونا، و نجح بتقليل مدة الشفاء من كورونا لـ4 أيام.

•نتائج الدراسة الموسعة التي أجريت بإشراف المعهد الوطني ألمريكى لأمراض الحساسية و الأمراض الجرثومية أظهرت أن دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحًا، مهمًا وايجابيًا في تقليص فترة شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد.





•عقار ريمديسيفير :





هو عقار تجريبي مضاد للفيروسات التى تتكون من RNA

يعمل كمضاد لإنزيم هام لتكاثر الفيروس

مثل فيروسات كورونا السارس ، أو الإيبولا فى التجارب الحيوانية

طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج الإيبولا.

نجح بتقليل مدة الشفاء من فيروس كورونا كوفيد -19 أربعة أيام، من 15 يومًا إلى 11 يومًا .

تقليل الإقامة في المستشفى يعتبر بارقة أمل جيدة ، لأن المرضى الموجودين لفترة أطول يتعرضون بشكل متزايد لخطر حدوث مضاعفات، خاصةً المرضى الذين يحتاجون دعم الجهاز التنفسي، و التهوية الميكانيكية .