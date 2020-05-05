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مجدي بدران يكشف حقيقة "عقار ريمديسيفير " فى علاج كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:02 ص
عقار ريمديسيفير
عقار ريمديسيفير
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أسماء عبد الحفيظ
قال الدكتور مجدى بدران " عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة " أن هناك زيادة فى أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19  فى مصر منذ بداية شهر رمضان .

أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19  فى مصر منذ بداية شهر رمضان :

أول حالة 15 فبراير
1 مارس 2 إصابة
1 إبريل  779 إصابة
1 مايو 5895 إصابة
2 مايو 6193 إصابة

وأوضح بدران فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ،أنه مع قيام الدولة بكل الواجبات المطلوبة من وضع إجراءات احترازية قوية  ، ورصد وتشخيص الحالات ، وتتبع المخالطين ، وعلاج المحتجزين  ، وارتفاع معدلات الشفاء  . 

لذا المسئولية الآن على المواطن ،هناك استهانة  من البعض بالفيروس ، و إهمال القيام بإجراءات الوقاية ، وهذا خطر جسيم ترجم فى زيادة أعداد الإصابة اليومية ، وتعدى ال200 حالة يوميا لأول مرة يوم  23 إبريل  .

جهود راقية فى علاج حالات الكورونا :

•مصر أتمت عملية حجز عقار ريمديسفير الأمريكي الجديد،  قبل ستة أسابيع ، عن طريق منظمة الصحة العالمية 
•إدارة الدواء والغذاء الأميركية أجازت لشركة "جلياد ساينسيس" أن تستخدم بشكل طارئ علاجها التجريبي المضاد للفيروسات "ريمديسيفر" لعلاج المصابين بمرض "كوفيد-19".
•الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى.
•أكد مركز كليفلاند الطبي، الأمريكي، أن عقار "ريمديسيفير" أثبت أنه فعال بالسيطرة على فيروس كورونا،  و نجح بتقليل مدة الشفاء من كورونا لـ4 أيام.
•نتائج الدراسة الموسعة التي أجريت بإشراف المعهد الوطني  ألمريكى لأمراض الحساسية و الأمراض الجرثومية أظهرت أن دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحًا، مهمًا وايجابيًا في تقليص فترة شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد.

•عقار ريمديسيفير :

هو عقار تجريبي مضاد للفيروسات التى تتكون من  RNA
يعمل كمضاد لإنزيم هام لتكاثر الفيروس  
مثل فيروسات كورونا السارس ، أو الإيبولا فى التجارب الحيوانية
طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج الإيبولا.
نجح بتقليل مدة الشفاء من فيروس كورونا كوفيد -19 أربعة أيام، من 15 يومًا إلى 11 يومًا  .
تقليل الإقامة في المستشفى يعتبر بارقة أمل  جيدة ، لأن المرضى الموجودين لفترة أطول يتعرضون بشكل متزايد لخطر حدوث مضاعفات، خاصةً المرضى الذين يحتاجون دعم الجهاز التنفسي،  و التهوية الميكانيكية .  
دول كثيرة بدأت فى تجربة الدواء على الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كوفيد-19  ، حوالى 180 موقعًا فى الولايات المتحدة  الأمريكية ،أوروبا ، كندا ،اليابان ، وغيرها .
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