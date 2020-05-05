فتح الله: فاروق جعفر أول مدير فني صعدّني من الناشئين.. فيديو

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن فاروق جعفر، كان أول مدير فني يقوم بتصعيده من قطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول خلال مشواره مع غزل المحلة.
وأضاف فتح الله خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" فاروق جعفر قام بتصعيدي من فريق 19 بالمحلة لخوض مباريات الممتاز ومع رحيله وقدم مختار مختار، استمررت ضمن صفوف الفريق الأول".
وواصل تصريحاته:" شغلت مركز لاعب الوسط المدافع في بداياتي مع غزل المحلة قبل أن أتحول إلى مركز "الليبرو".
ولعب فتح الله لنادي الزمالك ، قادمًا من نادي غزل المحلة وكان قائدًا له، وكان لاعبًا للمنتخب المصري في الجيل التاريخي للفراعنة.