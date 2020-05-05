فتح الله: فاروق جعفر أول مدير فني صعدّني من الناشئين.. فيديو





وأضاف فتح الله خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" فاروق جعفر قام بتصعيدي من فريق 19 بالمحلة لخوض مباريات الممتاز ومع رحيله وقدم مختار مختار، استمررت ضمن صفوف الفريق الأول".









وواصل تصريحاته:" شغلت مركز لاعب الوسط المدافع في بداياتي مع غزل المحلة قبل أن أتحول إلى مركز "الليبرو".









ولعب فتح الله لنادي الزمالك ، قادمًا من نادي غزل المحلة وكان قائدًا له، وكان لاعبًا للمنتخب المصري في الجيل التاريخي للفراعنة.