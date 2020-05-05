أنيس بوجلبان يتحدث عن الأهلي والزمالك وسر تألق ساسي وإمكانية انضمام النقاز للمارد الأحمر.. فيديو

أكد انيس بوجلبان نجم الأهلي السابق، أن على معلول نجم الفريق يقدم أداء لافتا للنظر مع الفريق، وأصبح من الركائز الأساسية خلال الفترة الماضية؛ مشددا على أن الجميع في تونس فخور بأداء اللاعب ومستواه.
وأضاف نجم الأهلي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن فرجاني ساسي نجم الزمالك يقدم أداء رائعا مع فريق خاصة في ظل لعبة بجوار طارق حامد نجم الفريق مشددا أنه يتوقع استمرار اللاعب مع الفريق في ظل تألقه.
وتابع انيس بوجلبان أن الأهلي عاد ليمتلك شخصية البطل خلال المباريات مشددا على أن فايلر المدير الفني للفريق يسير على خطى جوزيه وبامكانه تحقيق انجازات مماثلة.
وأكمل أن مستوى الاهلي قبل مباراة صن داونز كان متذبذب في البطولة الأفريقية ولكن عقب المباراة امتلك زمام الأمور وامتلك فايلر الخبرة في المباريات الأفريقية؛ مشددا أن الأهلي بنسبة 99% سيصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتابع أن الزمالك ايضا يقدم مستوى رائعا في البطولة الأفريقية؛ مشيرا إلى أنه بنسبة كبيرة سيكون النهائي الأفريقي مصري.
اما عن امكانية انضمام حمدي النقاز نجم الزمالك الهارب لـ الأهلي فأكد أن الأمر صعب ولا صحة لـ توسطه لضم اللاعب للمارد الأحمر مشددا ان اللاعب يواجه أزمة مع الشرطة التونسية ولكن في الطرق لحلها.
واختتم مؤكدا أنه على تواصل دائم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ويحرص على تقديم النصائح للنادي بشأن اللاعبين.