AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنيس بوجلبان يتحدث عن الأهلي والزمالك وسر تألق ساسي وإمكانية انضمام النقاز للمارد الأحمر.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:45 ص
انيس بوجلبان
انيس بوجلبان
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد انيس بوجلبان نجم الأهلي السابق، أن على معلول نجم الفريق يقدم أداء لافتا للنظر مع الفريق، وأصبح من الركائز الأساسية خلال الفترة الماضية؛ مشددا على أن الجميع في تونس فخور بأداء اللاعب ومستواه.

وأضاف نجم الأهلي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن فرجاني ساسي نجم الزمالك يقدم أداء رائعا مع فريق خاصة في ظل لعبة بجوار طارق حامد نجم الفريق مشددا أنه يتوقع استمرار اللاعب مع الفريق في ظل تألقه. 

وتابع انيس بوجلبان أن الأهلي عاد ليمتلك شخصية البطل خلال المباريات مشددا على أن فايلر المدير الفني للفريق يسير على خطى جوزيه وبامكانه تحقيق انجازات مماثلة. 

وأكمل أن مستوى الاهلي قبل مباراة صن داونز كان متذبذب في البطولة الأفريقية ولكن عقب المباراة امتلك زمام الأمور وامتلك فايلر الخبرة في المباريات الأفريقية؛ مشددا أن الأهلي بنسبة 99% سيصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع أن الزمالك ايضا يقدم مستوى رائعا في البطولة الأفريقية؛ مشيرا إلى أنه بنسبة كبيرة سيكون النهائي الأفريقي مصري.

اما عن امكانية انضمام حمدي النقاز نجم الزمالك الهارب لـ الأهلي فأكد أن الأمر صعب ولا صحة لـ توسطه لضم اللاعب للمارد الأحمر مشددا ان اللاعب يواجه أزمة مع الشرطة التونسية ولكن في الطرق لحلها.

واختتم مؤكدا أنه على تواصل دائم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ويحرص على تقديم النصائح للنادي بشأن اللاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يكشف سر تعاقد الأهلي مع بادجي

سر استبعاد كهربا وتجديد عقده مع الأهلي وأزمته مع صالح جمعة.. 10 تصريحات حاسمة لـ رينيه فايلر

أخبار النادي الأهلي.. باهر المحمدي يقترب من الانضمام للمارد الأحمر.. وفتحي يكشف حقيقة رحيله بسبب فايلر

خالد الغندور يفتح النار على اللجنة الخماسية بسبب قرار تقليل عدد الأجانب

باس رجل النادي عشان يرجع.. مرتضى منصور يفتح النار على النقاز بعد تصريحاته بشأن قرار الـ فيفا.. فيديو

منها ناد كبير في مصر.. محامي النقاز: تلقى عروضاً من أندية مصرية وأتحفظ على ذكر اسمها

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يهاجم الجبلاية: سبب فشل المنظومة الكروية

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز

الصحة العالمية: خطة جديدة لمواجهة كورونا.. والفيروس مستمر لفترة طويلة

أول رد من وزيرة الهجرة على النائبة الكويتية صفاء الهاشم

فيديوجراف.. تفاصيل ماحدث لـ محمد رمضان وزوجته في كمين الدقي

نشأت الديهي ساخرًا من قطر: اللي يصحى بدري يمسك الحكم..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. نجمة مسرح مصر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز