أنيس بوجلبان يتحدث عن الأهلي والزمالك وسر تألق ساسي وإمكانية انضمام النقاز للمارد الأحمر.. فيديو

أكد

انيس بوجلبان

نجم الأهلي السابق، أن على معلول نجم الفريق يقدم

لافتا للنظر مع الفريق، وأصبح من الركائز

خلال الفترة الماضية؛ مشددا على أن الجميع في تونس فخور

اللاعب ومستواه.

أداءالأساسيةبأداء