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أخبار العالم

كوارث مرعبة بانتظار أمريكا.. ويونيو موعدها المتوقع

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وثيقة  سرية ، قالت إن إدارة ترامب تتوقع ارتفاعًا أكبر  في عدد الحالات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.


قالت الصحيفة وفق مصادر خاصة مقربة أطلعتها على فحوى التقرير، إن هناك مخاوف كبيرة  خلال الأسابيع القليلة القادمة، من ارتفاع أعداد المتوفين ليصلوا إلى 3 آلاف حالة وفاة  كل يوم مع أول  يونيو.


ويموت في أمريكا يوميًا نحو  1500 شخص إلى 2000 ، وتعني قفزة يونيو، كارثة كبرى، قد تؤدي إلى كسر  معظم الجهود الحالية.


وأعلن عن الرقم المتوقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مستندة إلى رسم بياني من قبل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، التي توقعت أيضًا زيادة في الإصابات بأضعاف الأعداد الحالية، التي تبلغ نحو 25 ألفا يوميًا.


وهي الأمور التي تقول ان  الكارثة الأسوأ في أمريكا  قد تأتي أشد مما سبق ، وهذا ينفي كل صحة لدعوة إعادة فتح البلاد مجددًا.


من جانبه، نفى البيت الابيض أي علاقة له بالوثيقة السرية.

 

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