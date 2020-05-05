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ديني

وزير الأوقاف عن سُباب وبذاءات الجماعة الإرهابية: كبّر عليهم وعلى تدينهم أربعا.. والجهاد هو ردعهم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:18 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن إجرام  الجماعات الإرهابية  وعناصره الضآلة  إنما هو خيانة لدين الله عز وجل ، فلو استفرغ أعداء الإسلام ما في جعابهم من السهام لينالوا من ديننا السمح ما بلغوا معشار ما شوهته الجماعات المتطرفة وعناصرها المتاجرة بدين الله عز وجل من صفحته النقية . 


وأضاف وزير الأوقاف خلال الخاطرة الرمضانية الثانية عشرة قائلا: عندما ترى سبابا محضا ، وفحشا بَيِّنًا  ، وسوء أدب يفوق الحدود ، من أناس وجماعات يدعون حماية الدين والوصاية عليه والجهاد في سبيله ، فكبر عليهم وعلى تدينهم أربعًا ، واعلم أن الجهاد الحقيقي إنما هو في ردعهم وكف شرهم عن الخلق .


 وتابع الوزير : لنا أن نتساءل : في أي مدرسة تعلم هؤلاء تلك البذاءة ؟ وفي أي أسر  منحطة نشأوا ؟ وأي دين هذا الذي يستقون منه تلك البذاءات ؟ .


لا شك أنه لا يمكن أن تكون دائرة الأديان السماوية أو أي منها  سبيلًا لذلك ، ولا حتى الوطنية أو الإنسانية يمكن أن تسمح به  .


واستطرد متسائلا : بمناسبة شهر الصوم ، أيّ صيام يصومه هؤلاء ؟ وأي صلاة يصلون ؟ وأي قرآن يقرأون ؟ وإلى أي قبلة يتوجهون ؟ . 


لا شك أن خطأ ما يجب أن يُستدرك ، وعملا كبيرا يجب أن نقوم به ، وجهدًا كبيرًا يجب أن نبذله لندرك من لم  يُختطف قبل أن يُختطف ؟  ونقلِّم  أظافر من يخْتَطِف  أو يحاول أن  يخْتَطِف  نشئنا أو شبابنا أو أحدا من مجتمعنا ، وهذا هو جهاد المفكرين والعلماء والكتاب وواجب الوقت عليهم .
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