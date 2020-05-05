وزير الأوقاف عن سُباب وبذاءات الجماعة الإرهابية: كبّر عليهم وعلى تدينهم أربعا.. والجهاد هو ردعهم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن إجرام الجماعات الإرهابية وعناصره الضآلة إنما هو خيانة لدين الله عز وجل ، فلو استفرغ أعداء الإسلام ما في جعابهم من السهام لينالوا من ديننا السمح ما بلغوا معشار ما شوهته الجماعات المتطرفة وعناصرها المتاجرة بدين الله عز وجل من صفحته النقية .









وأضاف وزير الأوقاف خلال الخاطرة الرمضانية الثانية عشرة قائلا: عندما ترى سبابا محضا ، وفحشا بَيِّنًا ، وسوء أدب يفوق الحدود ، من أناس وجماعات يدعون حماية الدين والوصاية عليه والجهاد في سبيله ، فكبر عليهم وعلى تدينهم أربعًا ، واعلم أن الجهاد الحقيقي إنما هو في ردعهم وكف شرهم عن الخلق .









وتابع الوزير : لنا أن نتساءل : في أي مدرسة تعلم هؤلاء تلك البذاءة ؟ وفي أي أسر منحطة نشأوا ؟ وأي دين هذا الذي يستقون منه تلك البذاءات ؟ .









لا شك أنه لا يمكن أن تكون دائرة الأديان السماوية أو أي منها سبيلًا لذلك ، ولا حتى الوطنية أو الإنسانية يمكن أن تسمح به .









واستطرد متسائلا : بمناسبة شهر الصوم ، أيّ صيام يصومه هؤلاء ؟ وأي صلاة يصلون ؟ وأي قرآن يقرأون ؟ وإلى أي قبلة يتوجهون ؟ .







