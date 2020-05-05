أم تطلق النار على فرد أمن رفض إدخال ابنتها المتجر دون ارتداء الكمامة

اتهمت سيدة و زوجها و ابنها الأكبر، في حادث قتل مروع بولاية ميتشجن الأمريكية ، بعد ضلوعها في اطلاق النار على حارس أمن يعمل بأحد المحلات التجارية، بعد منع ابنة العائلة المتهمة من دخول المتجر لعدم ارتدائها القناع الواقي لحمايتها من وباء كورونا المتفشي.



ووفقا لما ورد في صحيفة " AP " ستمثل سيدة من ولاية ميتشجن أمام القضاء بعد اتهمامها بقتل حارس أحد المحلات التجارية بعيار ناري في منتصف الرأس .





وافادت الصحيفة ، بأن الشهود على الواقعة أكدوا حدوث مشادة كلامية بين السيدة و فرد الامن بسبب رفضه دخول ابنتها للمتجر دون كمامة و تعقيم يديها وفقا للتعليمات الأمنية .





اتصلت السيدة بابنها و زوجها و أطلقت النار على حارس المتجر من بعيد ، و لكن كل الشهود أكدوا أنها توعدت له بالقتل بسبب رفضه دخول ابنتها .





يشار إلى أن الولايات المتحدة احتلت الصدارة في عدد إصابات فيروس كورونا ، و تخطوا حاجز المليون مصاب لذلك تعمل الحكمة على تشديد الاجراءات الوقائية .