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محافظات

إنشاء شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الإسماعيلية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:28 ص
الإسماعيلية
الإسماعيلية
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انجي هيبة
عقد الاجتماع الأسبوعي لمحافظ الإسماعيلية، اللواء أركان حرب شريف بشاره، مساء الاثنين، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجاريه بالإسماعيلية في حضور المهندس احمد عصام نائب المحافظ ، واللواء تامر سعيد سكرتير عام محافظة الإسماعيلية والمهندس احمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية.

وتضمن اللقاء عرض التصور والتخطيط المبدئي لتطوير المعرض الدائم بنادي المنتزة ، لسرعة البدء في العمل ليكون بشكل حضاري يناسب أهالي الإسماعيلية ومنطقة الشيخ زايد وماحولها .

وعرض المهندس احمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية ، الوضع الحالي لتنفيذ الشوادر بالإسماعيلية والتي من المقرر أن تبدأ بالاحياء ثم بقية المحافظة ، وأنه تم الاتفاق على الأماكن وتوقيع عقود مع التجار لضمان الحفاظ على نسب التخفيض في البيع وجودة المنتج.

وتابع المحافظ وجهازه التنفيذي دور الغرفة وتعاونها مع كافة الأجهزة ومنها التموين في متابعة تخفيض الأسعار والسيطرة على الأسواق ، ونشاط الغرفة في إيجاد حلول سريعة للمنشآت التجاريه التي أغلقت تماما بقرار رئاسة الوزراء ، وما تم مع الاتحاد العام بهذا الشأن.

كما تطرق إلى دور الغرفة في المسئوليه المجتمعية بالمحافظة والذي ينتظر موافقة وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القادمه.
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