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جومانا مراد: غبت سبع سنوات ورجعت للعمل مع يسرا في خيانة عهد.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:26 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
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محمد حليم قنديل

علقت الفنانة السورية جومانا مراد على دورها في مسلسل "خيانة عهد"  بعد غياب سنوات قائلة " دوري ياتي بعد غياب سبع سنوات كاملة.


وتابعت: عدت قبل المسلسل الرمضاني بفيلم جديد يحمل اسم "يوم 13" أول فيلم ثري دي وهو فيلم رعب لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.


وأضافت جومانا مراد خلال مداخلة عبر تطبيق "ماسنجر"  مع برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث، أن غيابها لمدة 7 سنوات  كانت الاولوية فيها لعائلتها واثناء هذه الفترة رزقني الله بنجلي "محمد ربنا يخليهولي يارب".


وأوضحت أنها أعادت حسابتها  في حياتها خلال فترة الغياب كاشفة انه مع ترشيحها لـ"خيانة عهد" وكانت فرصة للعودة بقوة خاصة أنها ستشارك الفنانة يسرا التي تتمتع  بجماهيرية طاغية.


واشارت إلى أنها تربطها بها علاقة صداقة شخصية وقوية وان تعاونها مع المخرج سامح عبد العزيز أضفى نجاحًا ومذاقًا خاصا، لأنه ليس التعاون الاول فسبقه نجاح سينمائي مشترك عبر عملي "كبارية " و"الفرح"، مؤكدة أن العمل مع يسرا  رائع ويشعرها وانها تعمل وسط اسرتها.

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