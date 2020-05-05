AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة المنيا: 129 مصابا بكورونا في مستشفى العزل بملوي وشفاء 105 حالات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:49 ص
مديرية الصحة بالمنيا
مديرية الصحة بالمنيا
Advertisements
ايمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى عزل ملوى، بلغ 129، من محافظات "المنيا وبني سويف والفيوم".

وأوضحت أن من بين الحالات المصابة، 3 اطفال تتراوح أعمارهم من 4 إلى 8 سنوات.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تم شفاؤها من الفيروس وتحولت عيناتها من إيجابية إلى سلبية بلغ 105، من بينهم رضيع. 

يذكر أن محافظة المنيا قد شهدت عزل 3 قرى؛ لظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بها، وهي "القيس وصفط أبو جرج ببني مزار، ومنشأة نيازي بمغاغة". وتم رفع العزل بعد 14 يومًا بعد تماثل المصابين فيها للشفاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عزلهم بسبب كورونا .. اول لقطات من داخل قريتي ابوجرج والقيس فى المنيا.. فيديو وصور

بعد ظهور 3 إصابات كورونا..عزل عزبة منشية نيازي بمغاغة في المنيا

بسبب شخص قادم من تركيا.. عزل قرية منشية نيازي في المنيا.. فيديو

بعد إصابة 3 حالات بفيروس كورونا.. بدء تطبيق الحجر المنزلي بمنشية نيازي بمغاغة

بعد قدوم مواطن من تركيا محافظ المنيا: اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لعزل 4 منازل بقرية منشية نيازي

حالة قادمة من تركيا نشرت كورونا.. ماذا يحدث فى قرية منشية نيازى بـ المنيا ؟

ترشيحاتنا

ضعي قطعة من الصابون تحت ملاءتك قبل النوم وشاهدى ماذا يحدث

زاهي حواس: 3 معابد أثرية أسفل سوبر ماركت بالمطرية.. ويكشف علاقة لعنة كليوباترا بعدم اكتشاف مقبرتها

أطمع في الاستجابة.. آخر ما كتبت الفنانة الراحلة ماهي نور

شاهد.. الأمريكيون يتجاهلون كورونا وينتشرون في الشواطئ والمتنزهات

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

بإطلالة محتشمة.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذه العباءة

تعرف على حكاية بداية المسحراتى من الإذاعة المصرية ومراحل ارتباطه بشهر رمضان