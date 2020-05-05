صحة المنيا: 129 مصابا بكورونا في مستشفى العزل بملوي وشفاء 105 حالات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى عزل ملوى ، بلغ 129 ، من محافظات "المنيا وبني سويف والفيوم".





وأوضحت أن من بين الحالات المصابة، 3 اطفال تتراوح أعمارهم من 4 إلى 8 سنوات.





وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تم شفاؤها من الفيروس وتحولت عيناتها من إيجابية إلى سلبية بلغ 105، من بينهم رضيع.



