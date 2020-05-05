صحة المنيا: 129 مصابا بكورونا في مستشفى العزل بملوي وشفاء 105 حالات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى عزل ملوى، بلغ 129، من محافظات "المنيا وبني سويف والفيوم".
وأوضحت أن من بين الحالات المصابة، 3 اطفال تتراوح أعمارهم من 4 إلى 8 سنوات.
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تم شفاؤها من الفيروس وتحولت عيناتها من إيجابية إلى سلبية بلغ 105، من بينهم رضيع.
يذكر أن محافظة المنيا قد شهدت عزل 3 قرى؛ لظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بها، وهي "القيس وصفط أبو جرج ببني مزار، ومنشأة نيازي بمغاغة". وتم رفع العزل بعد 14 يومًا بعد تماثل المصابين فيها للشفاء.