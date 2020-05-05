مياه الصرف الصحي تغرق شوارع قرية النبيرة بإيتاي البارود

أرسل القارئ محمود عبد العال، شكواه لخدمة :بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا فيها من انتشار مياه الصرف الصحى في قرية النبيرة، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.





و قال عبد العال: "نعاني نحن سكان قرية النبيرة بمركز إيتاي البارود من انتشار مياه الصرف الصحي منذ 10 أعوام بالقرية".





وأوضح أنه قام بارسال عدة شكاوي إلى محافظ البحيرة ووزارة البيئة ورئيس المجلس المحلى ولكن دون جدوى.





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة باهالي القرية من خلال مشروع صرف صحى متكامل.





للتواصل مع مقدم الشكوى: 01009293036 _ 01129117420





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