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بين الناس

مياه الصرف الصحي تغرق شوارع قرية النبيرة بإيتاي البارود

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمود عبد العال، شكواه لخدمة :بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا فيها من انتشار مياه الصرف الصحى في قرية النبيرة، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. 

و قال عبد العال: "نعاني نحن سكان قرية النبيرة بمركز إيتاي البارود من انتشار مياه الصرف الصحي منذ 10 أعوام بالقرية".

وأوضح أنه قام بارسال عدة شكاوي إلى محافظ البحيرة  ووزارة البيئة ورئيس المجلس المحلى ولكن دون جدوى.

 وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة باهالي القرية من خلال مشروع صرف صحى متكامل.

للتواصل مع مقدم الشكوى: 01009293036 _ 01129117420

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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