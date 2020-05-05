أحدث ظهور لـ حلا شيحة برفقة ابنتها عائشة على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة حلا شيحة صورا جديدة تجمعها بابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت على الصور معلقة: "مقدرتش اقاوم الصورة وفيها كل اللى بحبهم فطلبت من صحابي يصورونى بس عائشة استخبت هههه الاعلان كان جميل بكل اللى فيه".





وتلقت تفاعل كبير من متابعيها بالتعليقات وجاء أبرزها كالتالي :





عرفتي تكرهينا في فرح كان احلى شكل ليكى فالسلم والتعبان





عسل انتم الاتنين





ربنا يخليكم لبعض قمرات





كما تشارك هلا شيحا في بطولة مسلسل " خيانه عهد" لرمضان ٢٠٢٠





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.