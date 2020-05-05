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فن

أحدث ظهور لـ حلا شيحة برفقة ابنتها عائشة على إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:03 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة حلا شيحة صورا جديدة تجمعها بابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت على الصور معلقة: "مقدرتش اقاوم الصورة وفيها كل اللى بحبهم فطلبت من صحابي يصورونى بس عائشة استخبت هههه الاعلان كان جميل بكل اللى فيه". 

وتلقت تفاعل كبير من متابعيها بالتعليقات وجاء أبرزها كالتالي : 

عرفتي تكرهينا في فرح كان احلى شكل ليكى فالسلم والتعبان 

عسل انتم الاتنين 

ربنا يخليكم لبعض قمرات

كما تشارك هلا شيحا في بطولة مسلسل " خيانه عهد" لرمضان ٢٠٢٠ 

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.
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