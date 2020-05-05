صحة السويس تعلن إصابة شخصين بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، أنه تم ظهور حالتين إيجابيتين مصابين بفيروس كرورنا، وتم حجزهما بمستشفى الحميات.





وقالت مديرية الصحة في بيان لها، أن الحالات هي، ( م .م ) والحاله ( ا.م ) ، إن الحالتين مخالطين لإحدى الحالات الايجابية التي ظهرت خلال الأيام السابقة، وجار التنسيق مع وزاره الصحة؛ لتحويل الحالات لمستشفى العزل.





وأوضح أنه يجري استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين .





وأكدت مديريه الصحة لأهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للايدي و آداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى .



