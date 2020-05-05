فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

وعلى الرغم من تخلصها من الوزن الزائد إلا أنها تميل أيضا إلى أختيار الألوان الداكنة كالزيتى والأسود والنبيتى، كما تتسم بأنها تتنوع فى اختيار الموديلات مابين القصير والطويل ولا تسير على وتيرة واحدة ، فهى تتمتع بذوق رفيع .

أتبعت

نظام ريجيم لإنقاص 22 كيلو جرام من وزنها، يسمى Sirtfood، لكن تقرير نشره موقع hilthylien

أكد

أن هذا النظام يصنف على أنه صعب، ويحذر منه المتخصصون، لأنه به كثير من الحرمان ما يجعل من الصعب الاستمرار عليه لفترة طويلة، ولذلك يكتسب الشخص الوزن الذي فقده بسرعة بعد الانقطاع عن الريجيم، كما أنه يعتمد بشكل أساسي على تناول البروتينات وتقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد لـ 1000 سعر في الأسبوع الأول و1500 سعر في الأسبوع الثاني، ومنع الدهون والكربوهيدرات، ما يعرض متبعة للغثيان والإرهاق وخاصة أنه يمنع الكالسيوم كذلك وهو عنصر مهم جدا ليقوم الجسم بالعمليات الحيوية.