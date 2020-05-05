ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

التمر المنقوع من المشروبات التى يحرص على تحضيرها وتقديمها الكثير من الأشخاص فى شهر رمضان الكريم، ويحتوي التمر المنقوع على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان.
وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد التي تجعلك تحرص على تناول التمر المنقوع باستمرار.
-يفيد العضلات ويقويها.
-يحافظ على الأعصاب
-يقلل من القلق، والتوتر، والاكتئاب.
-يكافح عوارض الشيخوخة المبكرة
-يعزز من دور الجهاز الهضمي للقيام بوظائفه
-يسهل من عملية الهضم ويكافح الإمساك.
-يعالج فقر الدم .
-يشفي من نزلات البرد.
-يزيد من نشاط الجسم وحيويته.
- يفيد العينين، ويقويهما.
ينشط من عمل الغدة الدرقية.
-يزيد من القدرة الجنسية.
-يخلص من النقرس.
-يزيد من إدرار الحليب للأم المرضع.
-يعزز من دور الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض.