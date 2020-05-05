AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:37 ص
التمر المنقوع
التمر المنقوع
Advertisements
هاجر هانئ
التمر المنقوع من المشروبات التى يحرص على تحضيرها وتقديمها الكثير من الأشخاص فى شهر رمضان الكريم، ويحتوي التمر المنقوع على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد التي تجعلك تحرص على تناول التمر المنقوع باستمرار.

-يفيد العضلات ويقويها.
-يحافظ على الأعصاب
-يقلل من القلق، والتوتر، والاكتئاب.
-يكافح عوارض الشيخوخة المبكرة
-يعزز من دور الجهاز الهضمي للقيام بوظائفه
-يسهل من عملية الهضم ويكافح الإمساك.
-يعالج فقر الدم .
-يشفي من نزلات البرد.
-يزيد من نشاط الجسم وحيويته.
- يفيد العينين، ويقويهما.
ينشط من عمل الغدة الدرقية.
-يزيد من القدرة الجنسية.
-يخلص من النقرس.
-يزيد من إدرار الحليب للأم المرضع.
-يعزز من دور الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول 7 حبات تمر على الريق؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

30 فائدة لتناول الزبيب الأحمر في رمضان

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان

تناوله يوميا في رمضان.. التمر الهندي الطبيعي بديل الفياجرا

ترشيحاتنا

زاهي حواس: 3 معابد أثرية أسفل سوبر ماركت بالمطرية.. ويكشف علاقة لعنة كليوباترا بعدم اكتشاف مقبرتها

3 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة غدا لإعادة المصريين العالقين في 4 دول

حلقة محمد الشناوي تفضح فبركة رامز مجنون رسمي

وزير المالية يعلن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة .. فيديو

وفاة قائد القوات الجوية الأسبق .. والقوات المسلحة تنعيه

نجم الأهلي السابق ينتقد إدارة الخطيب: متجاهلين تاريخي ونجاحاتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

بإطلالة محتشمة.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذه العباءة

تعرف على حكاية بداية المسحراتى من الإذاعة المصرية ومراحل ارتباطه بشهر رمضان