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توك شو

برلماني: اقترحنا منح كل مواطن 10 ماسكات طبية على بطاقة التموين.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:09 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة وعى المواطنين بمخاطر انتشار فيروس كورونا، مضيفًا: "في البرلمان فكرنا أن يكون ارتداء الكمامات إلزامى في المواصلات العامة والمؤسسات الحكومية والشركات، وهذا يتطلب إطارا تشريعيا، وهذا  الأمر مرتبط بالإتاحة والجودة بسعر مناسب أو مجانى".

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، نحتاج لتشريع، لأنه سيكون أقوى من قرار مجلس الوزراء، وهذا يتطلب الإتاحة الرقابة.. الكمامات تخفض نسب الإصابات بنسبة  50 لـ 80%.

وأشار إلى أن خطوط إنتاج الماسكات المعقمة تصل لـ 900 مليون ماسك في الشهر سواء في القطاع الخاص أو العام، مضيفًا :" اقترحت الاستغناء عن الصابون والشاي  في بطاقات التموين وان يتم منح كل مواطن 10 ماسكات على بطاقات التموين، وتتحملهم الدولة في مقابل توفيرهم للمواطنين".

وواصل :"تقدمت بالاقتراح ورئيس الوزراء سيدرسه لأنه اقتراح مهم جدًا.. وهناك بعض المساكات يعاد استخدامها مرة أخرى".
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