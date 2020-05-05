بالمواعيد.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 3 رحلات للعالقين بالخارج

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران لعالقين بالخارج، وذلك حسب جدول رحلات طيران العالقين بالخارج الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، وكذلك شركة إير كايرو المملوكة لها.
وكشف مصدر بمطار مرسي علم، أنه من المقرر أن تصل صباح اليوم الثلاثاء رحلة طيران قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف: ستصل مساء اليوم، رحلتان، الأولى من العاصمة العراقية بغداد، والثانية من تنزانيا مرورًا بالخرطوم .
وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن تقل تلك الرحلات الثلاثة على متنها أكثر من 500 عالق بالخارج، مؤكدًا أنه سيتم نقلهم جميعًا عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية واختبارات الفحص من قبل رجال الحجر الصحى، إلى الفنادق المخصصة للحجر الصحى للعالقين بالخارج.
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن تصل الرحلة الأولى من العاصمة الأمريكية واشنطن لمطار مرسى علم فى السادسة والنصف من صباح اليوم، وتصل الرحلة الثانية والثالثة من بعد السادسة مساء، وأن هناك استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختلفة المشاركة فى عملية استقبال رحلات العالقين لاستقبالهم وإنهاء إجراءات وصولهم لنقلهم للفنادق المخصصة كحجر صحى.