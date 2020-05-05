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أخبار العالم

لليوم الثاني.. نيوزيلندا بلا إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي. 

وكانت نيوزيلندا، أعلنت أمس- وللمرة الأولى- عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ 25 مارس. 

وقالت الحكومة في نيوزيلندا وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية إن بلاده لم تسجيل إصابات جديدة، ليستقر عدد الإصابات في البلاد إلى 1487 حالة فقط. 

وكانت أخر مرة أعلنت فيها نيوزيلندا عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في يوم 16 من مارس الماضي. 

وعاد نحو 400 ألف نيوزيلندي إلى العمل و 75٪ من اقتصادها يعمل، وفقا لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.
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