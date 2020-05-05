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فن

رضوى الشربيني: فخورة برد فعل هبة مجدي في فرصة تانية.. شاهد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
غرَّدت الإعلامية رضوى الشربيني، بصورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقالت فى تغريدتها " وصل وصل وصل".

و كانت الصورة لمشهد للفنانة هبة مجدى من مسلسل فرصة تانية حيث خرجت من صمتها امام زوجها الذى يقوم بدوره الفنان " دياب" و يعد ذلك حفاظا على كرامتها فنشرت رضوى صورة لها بجانب مشهد هبة و هى سعيدة من رد فعلها على زوجها.

و تفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة و اثارت جدلا على السوشيال ميديا.

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.



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