رضوى الشربيني: فخورة برد فعل هبة مجدي في فرصة تانية.. شاهد

غرَّدت الإعلامية رضوى الشربيني، بصورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وقالت فى تغريدتها " وصل وصل وصل".
و كانت الصورة لمشهد للفنانة هبة مجدى من مسلسل فرصة تانية حيث خرجت من صمتها امام زوجها الذى يقوم بدوره الفنان " دياب" و يعد ذلك حفاظا على كرامتها فنشرت رضوى صورة لها بجانب مشهد هبة و هى سعيدة من رد فعلها على زوجها.
و تفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة و اثارت جدلا على السوشيال ميديا.
مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي.
وصل وصل وصل🤣 pic.twitter.com/VMi3MQVeVy— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) May 5, 2020