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أخبار العالم

كبير أطباء البيت الأبيض يكشف حقيقة تصنيع كورونا معمليا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، انتوني فاوتشي، عدم ترجيح تصنيع فيروس كورونا المستجد معمليا. 

وقال فاوتشي في حوار مع مجلة ناشيونال جيوجرافيك: " إذا نظرت إلى تطور الفيروس في الخفافيش وما هو موجود الآن، فالدليل العلمي يميل بقوة شديدة إلى انه لا يمكن التلاعب بالفيروس بشكل مصطنع أو متعمد". 

وأضاف : "لا أعتقد أن هناك فرصة بأن يختفي هذا الفيروس.. سيكون موجودا، وإذا ما أتيحت له الفرصة، فإنه سيعاود الظهور". 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموعد المتوقع لانحسار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميا.

وقال "ترامب"، لـ"فوكس نيوز" الأمريكية، "أتوقع  أن يكون العام القادم إيجابيا، وأن نشهد مرحلة انتقالية في الربع الثالث".
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