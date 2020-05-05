محمد رمضان ينشر فيديو لـ علي ربيع ومصطفى خاطر.. والأخير: دايما مبدع.. شاهد

وكان الفيديو علامة على حبه للمسلسل وتشجيعه لهما و قام على ربيع بشكر الفنان محمد رمضان على نشره الفيديو عبر حسابه على إنستجرام قائلا : " حبيبي يا رمضان ومبروووك مسلسل البرنس انت والاستاذ محمد سامي وكل فريق العمل دايما مبدع وممتعنا"





نال الفيديو إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتي:

المسلسل حلو جدا

افضل مسلسلات الموسم الرمضانى البرنس و عمر ودياب

على ربيع دايما مبدع





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

