محمد رمضان ينشر فيديو لـ علي ربيع ومصطفى خاطر.. والأخير: دايما مبدع.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد عبر حسابه على إنستجرام لمشهد يجمع على ربيع و مصطفى خاطر من مسلسل "عمر ودياب".
وكان الفيديو علامة على حبه للمسلسل وتشجيعه لهما و قام على ربيع بشكر الفنان محمد رمضان على نشره الفيديو عبر حسابه على إنستجرام قائلا : " حبيبي يا رمضان ومبروووك مسلسل البرنس انت والاستاذ محمد سامي وكل فريق العمل دايما مبدع وممتعنا"
نال الفيديو إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتي:
المسلسل حلو جدا
افضل مسلسلات الموسم الرمضانى البرنس و عمر ودياب
على ربيع دايما مبدع
مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.