بينهم أمريكيون.. فنزويلا تعلن القبض على 13 بتهمة تدبير مؤامرة

أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء القبض على 13 شخصا، من بينهم 2 من الأمريكيين، بتهمة التخطيط لمؤامرة فاشلة ضد البلاد.





وكانت السلطات الأمريكية أعلنت احتجاز 4 أطنان من الكوكايين يملكها نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، حيث تبلغ قيمة الصفقة 165 مليون دولار، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.





وحسب صحيفة "نيويورك بوست" اعترضت الشرطة الاسبانية والكولومبية والبريطانية، خلال مهمة عمل بالمشاركة مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية سفينة تحمل أطنان من الكوكايين على بعد 300 ميل من سواحل جاليسيا شمال اسبانيا.





وبلغ وزن الشحنة 4.4 طن من الكوكايين، حيث انتبهت السلطات الاسبانية للسفينة عقب إخطار من السلطات الكولومبية بعد مغادرة السفينة بنما في ابريل، كما القت السلطات الاسبانية القبض على 28 ممن على صلة بالسفينة.





وأوضحت نقلا عن السلطات الأمريكية أن وجهة السفينة كانت ميناء فيجو الاسباني، حيث كان من المقرر أن يتم توزيع الشحنة إلى اوروبا، وفقا للصحيفة، موضحة أن السفينة ترفع علم توجو لكنها تعود إلى فنزويلا.