رمضان في المظاليم.. حمادة جلال: الفراخ واللحمة طعامي المفضل.. وأصلي التراويح بصحبة أشقائي والأقارب

كشف حمادة جلال مهاجم فريق المنيا ،والنصر للتعدين بالدورى الممتاز ،وطنطا ، والترسانة وفاركو السابق ،والبنك الأهلي الحالي ،لاعب من أفضل مهاجمى الصعيد ،وأحد مواليد منطقة الجزاء ، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.





وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان، فأكد أن الفراخ واللحمة، هى الأكلات المفضلة بالنسبة لوجبة الإفطار، أما عن السحور فيفضل تناول الفول والجبن والبطيخ على وجبة السحور.





وقال عن طقوسه لأداء صلاه التراويح بشهر رمضان، إنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد مع أهل بلدته مركز ملوى بمحافظة المنيا ، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل بصحبة أشقائى والأقارب .





وقال حمادة جلال إنه مواظب على ختم القرآن الكريم مرتين في شهر رمضان، ولكن سيعمل جاهدا على ختمه 3 مرات هذا العام .





وأضاف: "أهم شيء بالنسبة لى صلاة العيد، فكنت دائم الصلاة بالمسجد والرجوع لتقديم التهنئة للأهل والأصدقاء .





واختتم حديثه بأن أفضل اللحظات التي يفتقدها برمضان هذا الموسم هو لعب الخماسي بصحبة شقيقه إبراهيم جلال مهاجم حرس الحدود وأسوان الحالي بمسقط رأسهم بمركز ملوى .