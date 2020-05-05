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رياضة

عادل عبد الرحمن: الجبلاية سبب فشل منظومة كرة القدم.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:57 ص
عادل عبد الرحمن
عادل عبد الرحمن
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محمد رشاد
أكد عادل عبد الرحمن لاعب المنتخب المصري السابق، أن مجلس اتحاد الكرة هو سبب فشل المنظومة الكروية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار لاعب المنتخب الوطني السابق في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن "الكرة في مصر ماشية بالعلاقات، كيف يعود شوقي غريب للمنتخب الأولمبي بعدما فشل في قيادة المنتخب الأول؟، ونفس الأمر مع حسام البدري"، مضيفًا أن الاختيارات في الأجهزة الفنية للمنتخب تُدار بالعلاقات والمصالح الشخصية .

وأوضح أن الكرة في مصر تفتقد إلى الإحترافيه في التعامل، وتواجد العدل في الاختيارات حسب كفاءة الجهاز الذي سيتولى المسؤولية .

وأردف أن إختيارات مجالس إدارات الأندية الكبيرة ليست بالكفاءة أو الخبرات وإنما بالعلاقات، مشددًا إلى أن هذا سببا رئيسيا في فشلها في تحقيق البطولات، لافتا إلى أن المدربين ببعض الأندية لا توجد لديهم خبرات كبيرة ليعودو مرة أخرى لقيادة نفس الفريق .

ونوه إلى أن منظومة الكرة تُدار بطريقة خاطئة، وليست بالخبرات، ولكن بالعلاقات، وهذا سبب كبير في تدهور حال الدوري المصري؛ لعدم تواجد الاحترافية في التعامل.
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