ألمانيا تسجل 139 وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 139 حالة وفاة بسبب فيروس كوورنا المستجد.





كما سجلت السلطات الالمانية 685 إصابة جديدة بالفيروس.





وسبق أن أعلنت ألمانيا، أمس الإثنين، تسجيل 679 إصابة جديدة.





وذكرت السلطات الألمانية أنها سجلت 43 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6692 وفاة.





ودعا المستشار الألماني السابق، ديرهارد شرودر، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أهمية التعاون بين أوروبا وموسكو خاصة بعد ظهور أزمة وباء كورونا في العالم.





وفي مقابلة خاصة مع مجلة "Tagesspiegel"، قال شرودر إن "روسيا مستعدة للتعاون مع ألمانيا بالرغم من التاريخ والماضي الدموي بين البلدين".