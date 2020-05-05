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رياضة

محمود فتح الله: هاني سعيد أكثر مدافع شعرت بالراحة في اللعب إلى جواره.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:25 ص
محمود فتح الله،
محمود فتح الله،
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محمد رشاد
أثنى محمود فتح الله، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، على التفاهم الذي جمعه بزميله هاني سعيد، خلال مشوارهما بالملاعب.
 
وقال فتح الله خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي:" كان هناك تفاهم كبير بيني وبين هاني سعيد سواء في صفوف الزمالك أو منتخب مصر على مدار سنوات طويلة".
 
وأتم حديثه:" كنت أرتاح باللعب بجوار هاني سعيد في قيادة دفاع الزمالك والمنتخب الوطني، حيث كان يتميز بإجادة ضربات الرأس والتغطية بشكل جيد".

وبدأ محمود فتح الله حياته الكروية ناشئا في صفوف غزل المحلة، قبل أن ينضم للفريق الأول ويقدم مستويات مميزة ليخطف الأنظار وينضم لمنتخبات الناشئين، ليواصل مسيرة التألق وينضم للمنتخب الأول لأول مرة عام 2005.

وفي عام 2007، لفت محمود فتح الله الأنظار بقوة بعد التألق مما دفع نادي الزمالك إلى التعاقد معه، وكان انتقاله للأبيض بمثابة شهادة ميلاده كواحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية، وانضم للمنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2008 تحت قيادة حسن شحاتة في غانا، وتمكن من حصد البطولة مع المنتخب.
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