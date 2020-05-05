اجتماع رئيس وزراء بريطانيا يحسم موعد عودة الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن مسؤولي رابطة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم و ممثلي أندية البريميرليج، قرروا تأجيل اجتماعهم الذي كان من المقرر له هذا الأسبوع، لبحث ومناقشة استئناف البطولة الأكبر فى انجلترا ، بعدما توقف منافسات البطولة منذ شهر مارس الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 فى لندن.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إنه كان من المقرر عقد اجتماع جديد يوم الجمعة المقبل، بين الأطراف المعنية لبحث تطورات استئناف النسخة الحالية من البريميرليج ، ليتم تأجيل ذلك الاجتماع، حيث سيُعقد يوم الاثنين المقبل بدلًا من الخميس.





وأضافت الصحيفة أن السبب في ذلك يعود إلى تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حيث كان من المقرر إقامته يوم الخميس، ولكن تم تأجيله إلى الأحد.





وأشارت الـ"ديلي ميل" إلى أن مسؤولي الدوري الإنجليزي كانوا ينتظرون مؤتمر جونسون قبل عقد اجتماعهم، حيث من المتوقع أن تؤثر تصريحات رئيس الوزراء البريطاني على قراراتهم.



وينوي جونسون في مؤتمره مناقشة الطرق الممكنة لإعادة الحياة إلى الاقتصاد داخل المملكة من جديد داخل ، بعدما تدهور خلال الشهرين الأخيرين جراء العزل المنزلي وتوقف الحياة جراء الجائحة، ولهذا السبب، تقرر تأجيل اجتماع الدوري الإنجليزي ليصبح يوم الاثنين، أي بعد 24 ساعة من انتهاء مؤتمر رئيس الحكومة البريطانية.



