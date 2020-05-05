أخبار الرياضة.. المهدي سليمان يهاجم الحضري.. الزمالك يتعرض للسحر بين النفي والإثبات

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن رحيل محمود عبد المنعم (كهربا) أو حمدي النقاز، أو أحمد الشناوي عن أروقة القلعة البيضاء؛ لم يتسبب في خسارة للفارس الأبيض، بدليل حصد البطولات.
أكدت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن مسؤولي رابطة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم و ممثلي أندية البريميرليج، قرروا تأجيل اجتماعهم الذي كان من المقرر له هذا الأسبوع، لبحث ومناقشة استئناف البطولة الأكبر فى انجلترا ، بعدما توقف منافسات البطولة منذ شهر مارس الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 فى لندن.
أكد ماجد سامي مالك أندية وادي دجلة أن محمد عبد العاطي لاعب الفريق الكُروي بالنادي ليس للبيع خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أنه من أحد العناصر المهمة والمتميزة بالفريق ويتمنى أن يلقي اهتمامًا من الجهاز الفني للمنتخب الوطني.
كشف المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن كواليس انضمامه لمنتخب مصر بعد تلقيه مكالمة من أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق، يؤكد له أنه سيكون متواجدا في معسكر المنتخب المقبل، مشيرا إلى أنه اجتمع بالحراس وأشاد به وسط الجميع وأكد أنه لو استمر بنفس المستوى سيكون رقم واحد بصفوف المنتخب وهو نفس ما نقله كوبر لي.
أشاد سيرجين يالسين المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، بإمكانيات نجمنا المصري محمد النني لاعب خط وسط الفريق، مشيرًا إلى أنه يريد الاحتفاظ بلاعب أرسنال السابق عقب نهاية الموسم الحالي.
زكي عبد الفتاح: الكرة في مصر ماشية بالعلاقات.. وهذا المدرب كان لابد أن يستمر بعد رحيل برادلي.. فيديو
قال زكي عبد الفتاح مُساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي أن الكرة في مصر خلال الفترة الأخيرة ماشية بالعلاقات ولا تُدار بالمساواة والعدل .