أخبار الرياضة.. المهدي سليمان يهاجم الحضري.. الزمالك يتعرض للسحر بين النفي والإثبات

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن رحيل محمود عبد المنعم (كهربا) أو حمدي النقاز، أو أحمد الشناوي عن أروقة القلعة البيضاء؛ لم يتسبب في خسارة للفارس الأبيض، بدليل حصد البطولات.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن مسؤولي رابطة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم و ممثلي أندية البريميرليج، قرروا تأجيل اجتماعهم الذي كان من المقرر له هذا الأسبوع، لبحث ومناقشة استئناف البطولة الأكبر فى انجلترا ، بعدما توقف منافسات البطولة منذ شهر مارس الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 فى لندن.







