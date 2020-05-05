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سيارات

شاهد.. هيونداي سانتا كروز الجديدة في تصميم تخيلي.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة  KKS  ستوديو لتصميم السيارات، عن تنفيذها للتصميم التخيلي الجديد للسيارة الكورية هيونداي سانتا كروز الجديدة ، بعد تداول العديد من الأخبار والشائعات عن بيك أب ، وتقارير تؤكد قدوم السيارة الكورية، بعد ظهرت صور تجسسية لسانتا كروز لأول مرة في شمال أوروبا.


التصميم التخيلي لـ KKS يعتبر أكثر هدوءً من النسخة الأولية التي تم الكشف عنها في 2015، وهو أمر جيد بالطبع، حيث أكدت هيونداي أن سانتا كروز سوف تتخلى عن التصميم المستقبلي للمفهوم.

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وبشكل غير مفاجئ نرى الشبك الأمامي لسيارة "سانتا في" يشق طريقه للبيك أب القادمة، إلا أنه على الرغم من ذلك، تم دمج مصابيح الـ LED الأمامية لتكون في الشبكة نفسها.

تأتي كل من الألواح الجانبية وغطاء المحرك بتصميم أكثر نعومة، مما يجعل هذه البيك أب الصغيرة من هيونداي تبدو أكثر روعة، ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن السيارة ستكون ذات هيكل سُلَّمي ويقال أنها ستكون الفئة الابتدائية للعلامة التجارية الكورية في سوق البيك أب.

ومن المقرر أن تكون السيارة الكورية متاحة حصريًا للسوق الأمريكي وسيتم بناؤها في منشأة التصنيع في ولاية ألاباما التابعة لشركة هيونداي، مما يشير إلى أنه سيكون هناك خياران للمحرك، الأول منهما سعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان، والثاني سيكون محرك توربو سعة لترين بقوة 238 حصان.

ولم يتم تحديد تاريخ الإطلاق حتى الآن، ولكن كما يقال، سيبدأ الإنتاج في العام المقبل، لذا يمكننا أن نتوقع إطلاق الطراز بشكل رسمي في وقت لاحق من ذلك العام.

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