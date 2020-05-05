موعد عودة مباريات الدوري الألماني.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن إمكانية إعطاء الضوء الأخضر لعودة الحياة من جديد للدوري الألماني الممتاز لكرة القدم وبالتحديد يوم 15 من مايو الجاري.





وقالت وكالة الأنباء الإنجليزية الشهيرة "رويترز"، إن السياسيين والمسئولين الألمان أعطوا الضوء الأخضر لعودة كرة القدم للحياة من جديد خلال الآونة الأخير ونتيجة للاجراءات التي اتخذتها أغلب دول العالم لعودة الحياة من جديد بعد الانهيار الذي تم فى اقتصاد هذه الدول بسبب الجائحة.





وأضافت الوكالة أن: "جميع لاعبي أندية الدوري الألماني خضعوا لاختبارات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالتالي القرار النهائي سيكون على أقل تقدير غدًا الأربعاء".





وأوضحت: أن رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء الوزراء من المرجح أن يمهدوا الطريق للمباريات بدون جمهور في مؤتمر فيديو يوم الأربعاء المقبل ، على أن تكون بداية الدوري الألماني يوم 15 مايو الجاري".





ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني.