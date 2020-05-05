AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد عودة مباريات الدوري الألماني.. تفاصيل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:29 ص
الدوري الألماني
الدوري الألماني
Advertisements
محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن إمكانية إعطاء الضوء الأخضر لعودة الحياة من جديد للدوري الألماني الممتاز لكرة القدم وبالتحديد يوم 15 من مايو الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الإنجليزية الشهيرة "رويترز"، إن السياسيين والمسئولين الألمان أعطوا الضوء الأخضر لعودة كرة القدم للحياة من جديد خلال الآونة الأخير ونتيجة للاجراءات التي اتخذتها أغلب دول العالم لعودة الحياة من جديد بعد الانهيار الذي تم فى اقتصاد هذه الدول بسبب الجائحة.

وأضافت الوكالة أن: "جميع لاعبي أندية الدوري الألماني خضعوا لاختبارات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالتالي القرار النهائي سيكون على أقل تقدير غدًا الأربعاء".

وأوضحت: أن رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء الوزراء من المرجح أن يمهدوا الطريق للمباريات بدون جمهور في مؤتمر فيديو يوم الأربعاء المقبل ، على  أن تكون بداية الدوري الألماني يوم 15 مايو الجاري".

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني .. بوروسيا دورتموند يحقق فوزا باهتا على فرايبورج

كورونا يضرب الرياضة.. مباراة تشيلسى وبايرن ميونخ فى دورى الأبطال بدون جماهير

خطة ذكية من إدارة البايرن لمواجهة كورونا

تعرف على الموعد المقترح لعودة الدوري الألماني

المانيا تراهن على عودة النشاط الرياضي يوم 31 اغسطس

تحت شعار لا تراجع.. اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستكمال الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال .. نجمة مسرح مصر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 5-5-2020

فيديو.. إطلاق نار كثيف.. وزعيم المعارضة القطرية يوضح حقيقة الانقلاب في الدوحة

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

أم تطلق النار على فرد أمن رفض إدخال ابنتها المتجر دون ارتداء الكمامة

فى عيد ميلادها.. تعرف على سر خسارة أديل 22 كيلو من وزنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور