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فن

إكمال التصوير إلزامي.. غموض مصير دور نهى عابدين بمسلسل ليالينا 80 بعد قرار اعتزالها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:04 ص
نهى عابدين
نهى عابدين
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نبيل العدوى
كشف مصدر داخل مسلسل "ليالينا 80" بان الفنانة نهى عابدين لم تنتهي من تصوير جميع مشاهدها، وأن قرارها بالاعتزال فاجأ الجميع، مشيرا إلى أنها ملزمة بإنجاز باقى مشاهدها بصورة أو باخرى، وأن قرارها بعد ذلك يعود إليها.

وكتبت الفنانة نهى عابدين عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" قبل ساعات: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة، ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.

ليالينا 80 بمشاركة كل من نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة

مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

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