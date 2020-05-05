اليابان تسجل 174 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

اعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 15 ألفا و943.





كما سجلت اليابان 11 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 534 حالة.





وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو 87 اصابة و5 وفيات إضافية اليوم ، ليصل بذلك الإجمالي في تلك المدينة إلى 4654 حالة و150 وفاة.





وقررت الحكومة اليابانية التعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد في الحجر الصحي بشكل مختلف عن باقي البلدان، فبدلًا من إنهاك الممرضات والأطباء استعانت بالإنسان الآلي لإتمام هذه المهمة.





وأبرم المسؤولون الحكوميون صفقات مع 5 فنادق في طوكيو توفر حوالي 2800 غرفة لمرضى فيروس كورونا المستجد -19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



